Инфляции в апреле не было

Инфляция в Украине в апреле к марту т.г. составила 0%, в январе-апреле - 1,3%. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2007 года к апрелю 2006 года составил 10,5%. Инфляция за январь-апрель к соответствующему периоду 2006 года составила 10,3%.

Индекс потребительских цен в апреле 2007 года к декабрю 2006 года составил 1,3%.

Справка УНИАН. В марте 2007 года инфляция составила: к февралю т.г. - 0,2%, к декабрю 2006 года - 1,3%, к марту 2006 года - 10,1%.

Уровень инфляции за январь-март 2007 года к соответствующему периоду 2006 года составил 10,2%.