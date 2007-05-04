Богатырёва: мы приняли вызов и идём на досрочные выборы

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что консенсусом между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Партия регионов продемонстрировала свою европейскую сущность.

Об этом говорится в политическом заявлении Р.БОГАТЫРЁВОЙ, переданном УНИАН.

“Мы приняли вызов и идем на досрочные выборы. Мы прекрасно понимаем чрезвычайный характер такого выбора, но интересы нации, интересы каждого из наших избирателей дороже и весомее”, - отмечает Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, сегодня был подписан “поистине исторический консенсус”, суть которого – досрочные выборы проводятся в соответствии с общим планом, который определяет Верховная Рада принятием соответствующих законов и решений. “Все политические силы возвращаются в сессионный зал. Мы будем способствовать тому, чтоб Конституционный Суд заработал в полном составе, а политические партии откажутся от бесплодной борьбы, что уже существенно навредило украинскому национальному прогрессу. Это должны быть справедливые и честные, ответственные за судьбу государства и нации внеочередные выборы как путь к следующему качеству демократии”, - отмечает Р.БОГАТЫРЁВА.

Говоря о политическом кризисе, который сложился между ветвями власти в Украине, Р.БОГАТЫРЁВА отмечает, что его обострение пришлось на конфликт вокруг Конституционного Суда, который не смог принять ни одного решения относительно конституционности Указов Президента. “Мы предполагали, что сердцем компромиссов должно стать решение Конституционного Суда. Стало понятно, что в связи с увольнением двух судей КС и длительным острым политическим противостоянием такое решение стало невозможным. Тогда мы сделали выбор как, прежде всего, европейская политическая сила, где принципы ответственности перед обществом, соревнование за его доверие – это основа принятия политических решений любой партией”, - отмечает Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее убеждению, сейчас нужно сосредоточиться на технологической и политико-идейной работе по организации досрочных выборов и “сделать это частью проекта укрепления Партии регионов и нашей убедительной победы на этих выборах”.