В Киеве - вооруженное ограбление банка «Таврика»

Сегодня утром в Киеве было совершено вооруженное ограбление отделения банка «Таврика», которое находится в Дарницком районе города на ул. Мишуги, 7-а.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, сообщение о нападении поступило в 9.40 в Дарницкий райотдел милиции. Следователи оперативные группы, руководство райотдела, руководство управления столичной милиции, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что около 9.30 в помещение отделения банка зашел молодой мужчина 20-25 лет с предметом, похожим на автомат «узи». Он приказал всем, кто находился в помещении, лечь на пол и не двигаться, угрожая применить силу.

Как отметили в ЦОС, на тот момент в помещении отделения банка находились 3 сотрудника, уборщица, охранник ведомственной охраны и один посетитель. Охранник банка использовал для вызова милиции «тревожную кнопку», то же сделала кассир, после чего, взяв из кассы определенную сумму денег, она спряталась в подсобном помещении.

Нападающий с помощью стула перепрыгнул через витрину кассы и забрал 23 тыс. российских рублей, 20 тыс. долларов, 14 тыс. грн., после чего скрылся в неизвестном направлении.

Как отметили в ЦОС, нападающий находился в помещении отделения банка 1,5-2 минуты. В результате нападения никто из присутствующих не пострадал.

В настоящее время сотрудники милиции опрашивают всех возможных свидетелей и очевидцев инцидента. Как заверили в ЦОС, следователи надеются, что в ближайшее время это преступление будет раскрыто, поскольку уже есть «определенные наработки».

Вместе с тем, столичная милиция обращается ко всем гражданам, которым что-то известно об обстоятельствах совершения этого преступления, сообщить об этом правоохранителям.