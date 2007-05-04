В результате нападения на пункт ”Приватбанка” в Мариуполе убита кассир

В результате нападения 3 мая на пункт обмена и приема коммунальных платежей "Приватбанка" в городе Мариуполе Донецкой обл. убита женщина-кассир 24 лет. Как сообщили сегодня в пресс-службе городского УВД Мариуполя, тело убитой с огнестрельным ранением было обнаружено на рабочем месте. Прокуратурой города возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

РБК-Украина