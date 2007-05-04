Пискун взял себе в заместители Медведько

Бывший генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО соответствующим приказом действующего генпрокурора Святослава ПИСКУНА назначен первым заместителем руководителя ведомства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила о госпитализации генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО в связи с заболеванием ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза.

26 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом восстановил Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины. По сообщению пресс-службы главы государства, В.ЮЩЕНКО восстановил С.ПИСКУНА в должности генпрокурора во исполнение решения Шевченковского районного суда города Киева.

После этого А.МЕДВЕДЬКО заявлял, что намерен обратиться с иском в суд по поводу своего освобождения от должности генпрокурора. Он занимал эту должность с ноября 2005 года.