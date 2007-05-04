В Запорожской области поймали сексуального маньяка

В Запорожской области задержан сексуальный маньяк, на протяжении четырех месяцев совершавший нападения на несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины в Запорожской области, ранее уже судимый за совершение преступлений на сексуальной почве мужчина был задержан в ходе совместной операции областного управления уголовного розыска и Васильевского райотдела милиции.

На данный момент установлена его причастность к совершению 5 нападений на несовершеннолетних, два из которых зарегистрированы в Запорожье и три – в городе Днепрорудный.

«Жертвами всех нападений стали школьницы – девочки в возрасте от 9 до 14 лет. Как правило, злоумышленник отслеживал их от школы, нападал в подъездах домов и, угрожая ножом, принуждал вступать в половую связь», - сообщили в Запорожском облУВД.

По словам собеседника агентства, сейчас нападавший арестован. В отношении его возбуждено уголовное дело, ведется следствие, в ходе которого проверяется причастность мужчины еще к ряду аналогичных преступлений, жертвы которых не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.