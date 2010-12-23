Прогнозы экспертов о массовой продаже компаний за долги не оправдались

Главной особенностью уходящего года в секторе слияний и поглощений стало отсутствие массовых скупок компаний их кредиторами за бесценок, чего ожидали в конце 2009 года многие инвестиционные аналитики. Об этом пишет COMMENTS.UA.

Ключевые претенденты на уход с рынка благополучно остались на нем работать, а большинство сделок завершились с бонусами для обеих сторон соглашения. Тенденцией стало практически полное отсутствие на рынке западных игроков - из иностранцев активнее всего проявляли себя россияне, но лидерами по покупкам стали отечественные предприниматели.

В следующем году рынок будет еще активнее, но с крупных активов переориентируется на мелкий и средний бизнес.

По оценкам опрошенных COMMENTS.UA инвестиционных компаний, объем рынка слияний и поглощений в 2010 году колебался от 5 млрд. долл. до 8 млрд. долл., что в полтора-два раза превышает объем всех привлеченных в страну иностранных инвестиций. При этом, по оценкам старшего специалиста отдела инвестиционно-банковских услуг ИК Phoenix Capital Владиславы ГРУДОВОЙ, поскольку только в 16 сделках из 38 была объявлена цена, общая сумма заключенных сделок с объявленной стоимостью составила 2,708 млн. долл. Ключевым сектором в M&A стала металлургия.

В то же время отрасли, где аналитики прогнозировали не менее бурный рост слияний и поглощений, — агросектор и ретейл, в уходящем году не демонстрировали ожидаемой активности.

Еще одной характеристикой M&A в 2010 году стало практически полное отсутствие покупок компаний за долги. «Большинство акционеров приняли взвешенное решение платить высокие проценты, идти на реструктуризацию или другие уступки, чтобы не продавать компанию по низкой цене в 2010 году, несмотря на то, что спрос был. Шли на это ради того, чтобы осуществить продажу уже в следующем году по более высокой цене, которая сформируется на общем позитиве растущего рынка», — рассказал аналитик департамента инвестиционно-банковских услуг Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.