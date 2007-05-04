Под Запорожьем три часа стояли поезда

Сегодня ночью на Приднепровской железной дороге из-за обрыва контактного провода на три часа было приостановлено движение на участке Запорожье Грузовое – Запорожье-1.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обрыв произошел в три часа ночи по причине выхода на участке из строя одного из натяжителей контактных проводов.

«В результате происшествия железнодорожное движение на участке Запорожье Грузовое – Запорожье-1 было приостановлено в обоих направлениях: в северном до 5.30 утра, в южном до 6.10 утра», - сообщили в МЧС.

По информации запорожской дирекции грузоперевозок Приднепровской железной дороги, все восемь пассажирских составов, которые должны были проследовать по оказавшему обесточенным участку, были пущены в объезд через Вольнянск (по маршруту Запорожье Грузовое – Вольнянск – Запорожье Левое – Запорожье-2 – Запорожье-1).

В результате все составы прибыли на железнодорожный вокзал Запорожье-1 с опозданием на 20-25 минут. Среди поездов, вынужденных проследовать по объездному пути, было три международных рейса (Севастополь-Санкт-Петербург, Москва-Севастополь и Свердловск-Симферополь), а также пять составов с назначением по Украине (Симферополь-Днепропетровск, Симферополь-Харьков, Киев-Симферополь, Ковель-Симферополь и Львов-Симферополь).

Сейчас энергетики и специалисты Приднепровской железной дороги устанавливают причины выхода из строя натяжителя контактных проводов.