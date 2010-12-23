Инвестклимат в Украине подходит только россиянам?

Если Украина не улучшит инвестиционный климат, то объемы российских инвестиций в экономику страны будут превалировать над западными инвестициями.

Такое мнение в ходе "круглого стола" на тему «Российский бизнес в Украине: проблемы и перспективы», организованного Институтом Горшенина, высказал президент Индустриальной группы АО «УПЭК» Анатолий ГИРШФЕЛЬД.

Он напомнил, что Украина сегодня имеет очень низкий инвестиционный рейтинг. «Западный капитал в таких условиях работать не хочет. В результате мы сами создаем такой инвестиционный климат, который подходит только наиболее адаптированному российскому бизнесу. Речь не идет о том, что нынешняя украинская власть больше способствует продвижению в Украину российского капитала, просто наши условия более понятны для россиян, чем для европейцев. Россияне не боятся наших рейтингов», - сказал А.ГИРШФЕЛЬД и добавил: «Я сегодня не вижу каких-либо изменений в украинском законодательстве, которые могли бы стать позитивным сигналом для западного бизнеса».

Он прогнозирует, что в 2011 году российские инвестиции будут направлены в первую очередь в высокотехнологичные отрасли Украины. «Россия четко определила свой тренд на развитие высоких технологий - они будут инвестировать в машиностроение, авиастроение и другие наукоемкие отрасли Украины», - отметил А.ГИРШФЕЛЬД.