Немецким бизнесменам очень тяжело получить долгосрочную украинскую визу

Генеральный консул Федеративной Республики Германии в Донецке Клаус ЦИЛЛИКЕНС высказывает обеспокоенность, что немецким бизнесменам очень тяжело получить долгосрочную визу на въезд в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжественном приеме, устроенном председателем Донецкой облгосадминистрации Анатолием БЛИЗНЮКОМ по случаю Дня работников дипломатической службы.

«Если немецкий бизнесмен хочет получить долгосрочную визу - это очень-очень тяжело. А если бизнесмен хочет приехать в Украину с женой, то это почти невозможно», - сказал генконсул ФРГ.

Он отметил, что Генконсульство ФРГ работает в Донецке больше года и «с оптимизмом смотрит на укрепление экономических связей между Германией и Украиной и Донецкой областью».

«Но нужно что-то сделать, чтобы бизнесменам было легче приезжать в Украину. Бизнес - во многом личное дело, но ему мешают визовые проблемы», - указал генконсул, посетовав, что «мы пока не видим, будет ли для этого изменено украинское законодательство».

К.ЦИЛЛИКЕНС акцентировал, что немецкий бизнес мог бы еще активнее помогать Украине в подготовке к Евро-2012. «Это большой шанс для Украины показать себя всей Европе. Воспользуйтесь им», - призвал генконсул.

В ответ А.БЛИЗНЮК признал, что не знал, что визовая проблема стоит перед немецкими бизнесменами столь остро. Он выразил готовность содействовать, чтобы она была как можно быстрее решена.

«Я направлю в Министерство иностранных дел письмо с предложением, чтобы в законодательном плане визовые проблемы мы могли подкорректировать либо вообще отменить», - заверил глава Донецкой облгосадминистрации.