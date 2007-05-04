Пути в месте аварии Столичного экспресса до сих пор восстанавливают

По состоянию на 7 часов утра 4 мая возле железнодорожной станции "Росава" Кагарлицкого района (Киевская область) подняты 2 пассажирских вагона поезда № 168 "Столичный экспресс", авария которого произошла 2 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, кроме того разобрано 100 м колеи и возобновлено 50 м. Длятся ремонтные работы, к которым привлечены аварийные бригады Юго-западной железной дороги, 2 восстановительных поезда, 2 автокрана. Для обеспечения противопожарной безопасности во время проведения работ от МЧС привлечены 7 человек и 1 ед. техники.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, возле железнодорожной станции "Росава" Кагарлицкого района 2 мая в 22.15 во время прохождения пассажирского поезда № 168 "Столичный экспресс" из 10 вагонов, который следовал за маршрутом Днепропетровск-Киев, сошли с рельсов и перевернулись 4 пассажирских вагона, 1 пустой вагон для перевозки автомобилей и локомотив. В результате аварии частично был поврежден участок железнодорожного пути и насыпи. Погибших нет. Пассажиров электропоездом было доставили до станции Киив-пасажирский. На поврежденном участке железной дороги проводятся ремонтные работы. Движение поездов осуществляется по объездному маршруту.