Украина выплатила России 50 млн долл. за вывоз ядерного топлива

Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом", по данным правительства Украины, в 2006г. выплатила за вывоз отработанного ядерного топлива в РФ свыше 50 млн долл. В 2007 г. предусмотрен вывоз отработанного ядерного топлива с 5 энергоблоков с реакторами ВВЭР - 1000 (ХАЭС-1; ЮУАЭС - 1, 2, 3; РАЭС-3) и с двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 (РАЭС-1,2). Первый вывоз отработанного топлива должен состояться в мае.

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