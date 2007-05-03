Чорновил: Ющенко намерен назначить свой состав Центризбиркома

Народный депутат Украины от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен назначить “абсолютно неконституционный, нелегитимный, свой отдельный состав ЦИК, который должен был бы в незаконный способ провести новые внеочередные выборы парламента”.

Об этом идет речь в комментарии Т.ЧОРНОВОЛА, размещенном на сайте Партии регионов.

В частности, комментируя освобождение главой государства двух судей Конституционного Суда, депутат заявил, что это – “абсолютно неправовой акт. Возводится это к тому, что Президент, согласно с Конституцией - отмечаю, согласно с Конституцией - не имеет права освобождать судей Конституционного Суда. Статья 149, на которую ссылаются псевдо-юристи Президента, говорит о гарантиях независимости судей, что уже не допускает единоличного решения их судьбы плюс отсылает к статье 126 относительно оснований освобождения судей с должностей. Еще раз отмечаю, оснований, а не порядка освобождения”.

По словам Т.ЧОРНОВОЛА, “о порядке освобождения говорится в 153 статье следующими словами: что порядок и организация деятельности Конституционного Суда Украины осуществляется по закону «О Конституционном Суде Украины». Данный закон возлагает очень сложную и серьезную ответственность с юридическими выводами, с соответствующими комиссиями, комитетами и всеми надлежащими правовыми функциями исключительно на Верховную Раду Украины, потому это действие Президента неконституционно в принципе”.

При этом Т.ЧОРНОВИЛ отмечает, что “вспомнил об этом правовом нигилизме”, потому что возникают два “достаточно тревожных” момента. “Первый момент: парламентские выборы 24 июня состояться не могут. Незадолго до своего второго Указа от 26 апреля Президент говорил сам, что законодательная база, которая существует, не дает возможности законно профинансировать и законно провести внеочередные выборы в сокращенный срок. После этого появляется его Указ, появляются неконституционные определенные действия”.

“Мы знали о графике этих действий, мы заранее уже объявляли из парламентской трибуны о том, что будут освобождать судей Конституционного Суда, о других действиях, и следующим пунктом стоит Указ Президента о назначении абсолютно неконституционного, нелегитимного, своего отдельного состава ЦИК, который должен был бы в незаконный способ провести новые внеочередные выборы парламента”, - заявил депутат от Партии регионов.

При этом Т.ЧОРНОВИЛ заявляет, что “”этого делать мы не дадим. У нас есть достаточно правовых оснований не допустить проведения таких незаконных действий...”.

В то же время Т.ЧОРНОВИЛ отметил: “Мы понимаем, что взбудораженный и расшатанный действиями оппозиции и неконституционными Президента, парламент вряд ли сможет нормально, спокойно работать. Мы согласны на внеочередные выборы, но исключительно в законном русле, не на основе ультиматумов и неконституционных Указов. Будет решение (Конституционного Суда – УНИАН) в интересах ЮЩЕНКО - мы его выполним, будет решение Конституционного Суда на нашу пользу - мы соберемся, придем к консенсусу и проведем выборы честно, по закону”.