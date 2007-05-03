Средняя зарплата по областям (статистика)

Средняя заработная плата в одном из регионов Украины впервые превысила 2 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, в марте в Киеве она составила 2 тыс. 115 грн. на одного штатного работника в месяц, что на 32% или на 516 грн. выше, чем в марте 2006 года, когда этот показатель в Киеве составлял 1 тыс.599 грн.

Напомним, что в январе т.г. средняя зарплата в Киеве составляла 1 865 грн., в феврале - 1 911 грн. (в столице показатель средней зарплаты традиционно наиболее высокий среди всех регионов Украины - УНИАН).

По данным Госкомстата, в марте т.г. размер средней зарплаты на одного штатного работника по Украине составил 1 тыс. 230 грн., что на 25% или на 244 грн. выше, чем в марте 2006 года (в январе т.г. этот показатель по Украине составлял 1 112 грн., в феврале - 1 142 грн.).

Наиболее высокий показатель средней зарплаты в марте т.г. зафиксирован в следующих областях: Днепропетровской - 1 477 грн., Донецкой - 1 405 грн., Запорожской - 1 268 тыс. грн., Киевской - 1 241 грн., Луганской - 1 203 грн.

Самый низкий размер средней зарплаты на одного штатного работника зафиксирован в Тернопольской области - 820 грн., Волынской - 870 грн., Винницкой - 887 грн., Херсонской - 891 грн., Черниговской - 898 грн.

Из 27 субъектов (25 областей, города Киев и Севастополь) средний размер зарплаты до 1 тыс. грн. в месяц зафиксирован в 12, более 1 тыс. грн. - в 15.