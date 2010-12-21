Выпускникам назвали учебники, по которым надо готовиться к ВНО

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал перечень учебников, по которым выпускникам рекомендуется готовиться к внешнему оцениванию 2011 года.

Соответствующая информация содержится в разделе «Подготовка к ВНО-2011» на сайте центра.

В разделе изложены общие характеристики тестов, подготовленных на основе новых спецификаций тестов для проведения внешнего оценивания в 2011 г., которые разработаны с соблюдением требований Программ ВНО (приказ Министерства образования и науки Украины от 8 декабря 2010 г. № 1218) и утверждены директором Украинского центра оценивания качества образования.

Характеристики содержат информацию об общем количестве заданий в тесте, времени его выполнения, формах тестовых заданий, которые будут использоваться, критериях оценивания каждой формы заданий и др.