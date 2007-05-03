Заседания КС сегодня не было
16:52, 03 мая 2007Общество
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Пресс-служба молчит о Станик и Пшеничном
Заседания Конституционного Суда сегодня не было.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, рассмотрение представления 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР от 2 апреля будет рассматриваться в ближайшее время на закрытых пленарных заседаниях.
Дата такого заседания будет определена в установленном порядке.
В пресс-службе отказались комментировать присутствие на рабочих местах или отсутствие освобожденных Президентом судей КС Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО.
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