Заседания КС сегодня не было

Заседания Конституционного Суда сегодня не было.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, рассмотрение представления 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР от 2 апреля будет рассматриваться в ближайшее время на закрытых пленарных заседаниях.

Дата такого заседания будет определена в установленном порядке.

В пресс-службе отказались комментировать присутствие на рабочих местах или отсутствие освобожденных Президентом судей КС Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО.