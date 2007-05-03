В аварии Столичного экспресса пострадал 11-летний мальчик (фоторепортаж)

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК заявил, что предварительной причиной схода с рельсов вагонов поезда «Столичный экспресс» (Днепропетровск-Киев) является несанкционированное вмешательство посторонних лиц.

По его словам, никаких претензий к состоянию железнодорожного пути, по которому двигался поезд, не было, он мог выдержать установленную скорость – 140 км/час.

Неизвестные лица, утверждает гендиректор, были хорошо осведомлены о конструкции электромеханического повода, который переводит стрелки, хулиганы не могли бы так повредить устройство.

2 мая в 22.19 возле железнодорожной станции "Росава" Кагарлицкого района Киевской области на стрелочном переводе №2 во время прохождения скоростного пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс", который следовал по маршруту Днепропетровск-Киев, сошли с рельсов электровоз и 6 вагонов.

В частности, первая секция локомотива, пустой грузовой вагон для перевозки автомобилей, первый пассажирский вагон опрокинулся на бок, три следующих пассажирских вагона наклонились под углом от 45 до 30 градусов, шестой вагон сошел с рельсов одной тележкой.

Все пассажиры поезда, а это 510 человек, были доставлены в Киев на электричке, 172 лица обратились за помощью в службу «Укрзализныци». В частности, 32 человека обратились за медицинской помощью, 27 из них получили первую медицинскую помощь, 3-х пассажиров госпитализировали, среди них 11-летнего мальчика с травмой брюшной полости, мужчину с сотрясением мозга и женщину с ушибом почки.

23 человека заявили о потере имущества, сейчас под охраной все вещи изымаются из вагонов поезда.

Создана комиссия, которая расследует происшествие, ее возглавляет заместитель гендиректора «Укзализныци», в комиссию входят представители транспортной милиции, прокуратуры, СБУ.

Фото с сайта Магнолии-ТВ