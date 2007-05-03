Регионал Колесниченко: некоторые воинские части готовы выступить против Ющенко
14:04, 03 мая 2007Общество
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Информация прозвучала с трибуны парламента
Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявляет, что отдельные военные части и подразделения готовы выступить против действий президента Виктора Ющенко.
С трибуны парламента в четверг он заявил, что "сегодня все очевиднее становится подготовка решения конфликта силовым способом".
"Уже есть воинские подразделения, которые уже письменно присягнули гражданину Ющенко с целью исполнения его незаконных указов. Как правило, это люди, которые уже прошли "вишкіл" в странах НАТО", - отметил депутат.
В то же время Колесниченко заявил, что "уже есть воинские части и подразделения, которые готовы выступить в защиту Конституции и против незаконных действий господина Ющенко".
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