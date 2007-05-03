Черновецкий и архиепископ Павел возглавили список врагов прессы 2006

Список “Врагов прессы-2006” первого украинского антирейтинга возглавили Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, народный депутат (фракция Партии регионов) Олег КАЛАШНИКОВ и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, архиепископ ПАВЕЛ.

Список “Врагов прессы-2006” был представлен на пресс-конференции в УНИАН Институтом массовой информации и медиа-профсоюзом Украины.

Участники конференции отметили, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ незаконно ограничил доступ журналистов к информации о деятельности Киевской мэрии, оказывал давление на СМИ путем подачи исков в суд, систематически публично оскорблял журналистов, ввел цензуру в коммунальных СМИ, с нарушением действующего законодательства увольнял и продолжает увольнять журналистов коммунальных СМИ.

О.КАЛАШНИКОВ причастен к избиению съемочной группы телеканала СТБ; не отреагировал на требование более 1000 журналистов признать свою вину и публично угрожал журналистам.

Архиепископ ПАВЕЛ 28 августа 2006 года был причастен к силовому изъятию кассеты с отснятым видеоматериалом у съемочной группы “5 канала”; добивался увольнения журналистки Наталии ТУГУЗОВОЙ, которая задала ему неудобный вопрос; не признал право журналистов и общества на получение информации; правоохранители отказались возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

Также в список “Врагов прессы-2006” попали народный депутат (фракция Партии регионов) Дмитрий ШЕНЦЕВ, который 3 июня 2006 года избил фотокорреспондента Андрея АВДОШИНА за съемку во время заседания сессии Харьковского городского совета; председатель Верховной рады АР Крым Анатолий ГРИЦЕНКО, который 7 декабря ввел незаконные количественные ограничения на аккредитацию журналистов и заставил более полусотни крымских журналистов прибегнуть к акциям протеста; городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, который 11 сентября 2006 года без предупреждения ограничил доступ журналистов на сессию горсовета, а также 3 октября подал в суд на газету “Громадська правда” за распространение карикатур на него.

Седьмое место в списке занял народный депутат (фракция Партии регионов) Василий КИСЕЛЕВ, который предлагал ввести уголовную ответственность за клевету и пытался закрыть Черноморскую телерадиокомпанию.

Врагами прессы в 2006 году также признаны председатель Львовского областного Совета Михаил СЕНДАК, который публично оказывал давление на журналистов областной телекомпании “Львов-ТВ”, требуя доступа к эфиру, а также требовал от телекомпании снимать программы с эфира; городской председатель г. Ладыжин, Винницкая обл. Валерий КОЛОМОЙЦЕВ, который в ноябре 2006 года подал иск на 100 тыс. грн.. на Людмилу ГОЛОВАШИЧ, редактора “Ладижинської газети“, в декабре не пустил на заседание горсовета корреспондента “Ладижинської газети”.

На десятом месте врагов прессы-2006 оказался председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ за то, что он подал многочисленные иски на печатные СМИ и Интернет СМИ за критические публикации о себе и своей деятельности.