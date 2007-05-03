Погода на 4-8 мая

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только ночью в восточных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме восточных и южных областей, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла.

5-6 мая - в западной части облачно с прояснениями, дожди. На остальной территории переменная облачность, преимущественно без осадков, только днем 5 мая в Одесской области и в большинстве центральных областей, а днем 6 мая в северных областях небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей, а 6 мая и в южной части до 11°; днем 14-19° тепла, 6 мая в южной части 18-23°.

7-8 мая - в южной части, восточных, Днепропетровской областях преимущественно без осадков; на остальной территории небольшие, в большинстве западных областей умеренные дожди. Температура ночью 5-11° тепла, днем 14-20°, на юге до 24°.

В Киеве и области в пятницу осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла; по области ночью 1-6 тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла.

5-6 мая - переменная облачность. Без осадков, только днем 6 мая небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.

7-8 мая - временами небольшой дождь, только днем 7 мая без существенных осадков. Температура ночью 5-10° тепла, днем 14-20° тепла.