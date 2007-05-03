В Укрзализныце считают, что Столичный экспресс намеренно пустили под откос

Предварительной причиной схода с рельс вагонов поезда «Столичный экспресс» (Днепропетровск-Киев) является несанкционированное вмешательство посторонних лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

По его словам, был взломан электромеханический привод, который переводит стрелку с одного пути на другой. «Был вскрыт этот привод и намотана веревка - жгут на вал привода, что позволило неправильно перевести стрелку», - сказал он.

В то же время В.КОЗАК отметил, что никаких претензий к состоянию железнодорожного пути, по которому двигался поезд, не было, он мог выдержать установленную скорость – 140 км/час.

По мнению генерального директора ведомства, хулиганы не могли так повредить стрелочный привод, поскольку «для этого надо знать конструкцию стрелочного перевода». По его словам, лица, которые осуществили данные действия, на переводе стрелки учитывали время, когда должна была произойти авария: «Если бы стрелка потеряла контроль до перекрытия входного сигнала – машинист бы справился».

Как отметил В.КОЗАК, создана комиссия, которая расследует происшествие, ее возглавляет заместитель гендиректора «Укрзализныци», в комиссию входят представители транспортной милиции, прокуратуры, СБУ.

Он также сообщил, что после того, как все пассажиры поезда, а это 510 человек, были доставлены в Киев на электричке, 172 человека обратились за помощью в службу «Укрзализныци». В частности, 32 человека обратились за медицинской помощью, 27 из них получили первую медицинскую помощь, 3 пассажира госпитализированы, среди них 11-летний мальчик с травмой брюшной полости, мужчина с сотрясением мозга и женщина с ушибом почки.

Как отметил В.КОЗАК, угрозы их жизни и дальнейшему здоровью нет.

Кроме того, по его словам, 23 человека заявили о потере имущества, в данное время под охраной все вещи изымаются из вагонов поезда.

Как заверил В.КОЗАК, весь ущерб пассажирам будет компенсирован, все претензии будут удовлетворены. При этом он не оценил размер материального ущерба.

Он также отметил, что к концу сегодняшнего дня движение на данном участке будет восстановлено. По его словам, поврежден стрелочный перевод №2 и около 200 метров путей.

При этом В.КОЗАК сказал, что график поездов не нарушен, поезда идут в обход - через Фастов.

Справка УНИАН. 2 мая в 22.19 возле железнодорожной станции "Росава" Кагарлыкского района Киевской области на стрелочном переводе №2 во время прохождения скоростного пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс", следовавшего по маршруту Днепропетровск-Киев, сошли с рельсов электровоз и 6 вагонов. В частности, первая секция локомотива, пустой грузовой вагон для перевозки автомобилей, первый пассажирский вагон перевернулся на бок, три следующих пассажирских вагона наклонились под углом от 45 до 30 градусов, шестой вагон сошел с рельсов одной тележкой.