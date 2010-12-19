На понедельник Украине обещают морозы

Завтра, 20 декабря, в Украине сохранится морозная погода без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой снег ожидается только ночью в восточных, днем местами в западных областях. На дорогах, кроме Крыма, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, днем на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 11-16°, в Карпатах местами 17-20°, в восточных, Херсонской, Запорожской областях 6-11° мороза; днем 1-6° мороза, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° мороза, днем 6-11° тепла.

Завтра в Киеве и Киевской области без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 1-6° мороза, в Киеве 11-13°, днем 2-4° мороза.