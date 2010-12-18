В Германии задержан сухогруз с российско-украинским экипажем

17 декабря при входе в порт Бремен (Германия) был задержан эстонский сухогруз Kagu с 10-ю членами российско-украинского экипажа, следовавший из Клайпеды с грузом удобрений.

Об этом сообщает "Морський бюлетень - Совфрахт".

По данным издания, при швартовании судно навалилось на причал и получило пробоину выше ватерлинии. Местные власти, которые после инцидента поднялись на борт сухогруза, обнаружили неисправный гирокомпас, не говорящего по английски капитана и 22-летнего нелегала из Мавритании.

По данным фактам проводится расследование.