В Германии задержан сухогруз с российско-украинским экипажем
16:51, 18 декабря 2010Общество
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Судно навалилось на причал
17 декабря при входе в порт Бремен (Германия) был задержан эстонский сухогруз Kagu с 10-ю членами российско-украинского экипажа, следовавший из Клайпеды с грузом удобрений.
Об этом сообщает "Морський бюлетень - Совфрахт".
По данным издания, при швартовании судно навалилось на причал и получило пробоину выше ватерлинии. Местные власти, которые после инцидента поднялись на борт сухогруза, обнаружили неисправный гирокомпас, не говорящего по английски капитана и 22-летнего нелегала из Мавритании.
По данным фактам проводится расследование.
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