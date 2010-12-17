В России задержан убийца, которого в Черкассах ищут 6 лет
23:53, 17 декабря 2010Общество
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Начата процедура экстрадиции
На территории Российской Федерации задержали гражданина Украины, которого органы внутренних дел в Черкасской области разыскивали за причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего, а также ношение и изготовление холодного оружия.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛОКТИОНОВА, указанное лицо находилось в межгосударственном розыске с 2004 года.
В данный момент продолжается процедура экстрадиции задержанного.
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