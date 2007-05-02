Молодежь принесла Рудьковскому малиновую клизму

Всеукраинская молодежная организация «Молодежь – надежда Украины» и Гражданский комитет «Общественное сопротивление» 2 мая провели пикетирование Министерства транспорта и связи Украины с требованием к министру Николаю РУДЬКОВСКОМУ отказаться от передачи прав на проведение технического осмотра автомобилей от Министерства внутренних дел коммерческим структурам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВМО , молодежь принесла с собой малиновую клизму для министра - социалиста Н.РУДЬКОВСКОГО, которую уже использовали на митингах по отношению к министрам - социалистам Василию ЦУШКО и Станислава НИКОЛАЕНКО.

Молодежная общественность считает, что «государство и рядовые водители стали жертвой внутрипартийного заговора социалиста В.ЦУШКО и социалиста Н.РУДЬКОВСКОГО, которые решили таким образом пополнить партийную социалистическую кассу к досрочным парламентским выборам».

«Государство потеряет сотни миллионов гривен поступлений от техосмотров, которые теперь будут поступать в карманы расторопных дельцов частных технических станций, которые, в свою очередь, безусловно, будут вынуждены делиться с социалистами из – за коррупционной системы лицензирования СТО», - считают молодежные активисты.

По их мнению, «также государство потеряет на техосмотрах автомобилей, находящихся в государственной собственности. Теперь миллионные бюджетные средства за техосмотры государственного автопарка будут перечислять коммерческим СТО».

«Коммерческие структуры, которым РУДЬКОВСКИЙ и ЦУШКО намерены передать права на техосмотр, переложат все свои расходы на плечи водителей. А расходы эти обещают быть немаленькими, если учесть, что сегодня ни одна фирма не имеет соответствующего оборудования, техники, специалистов, все это стоит дорого и все это будет оплачено из кармана водителей», - отмечают представители ВМО «Молодежь – надежда Украины».

«Не исключено, что реализуемая министрами-социалистами схема заключается и в том, что фирмам не имеющим оборудования, государство за бесценок передает или отдаст в аренду всю соответствующую техническую базу, которая имеется сегодня в ГАИ. В таком случае пострадают не только граждане, но и государство», - считает лидер ВМО Вадим ГЛАДЧУК.

Во время сегодняшней акции он отметил, что «на модернизацию и оснащение соответствующей базы ГАИ государство за многие годы выделило весьма значительные средства. Сейчас скажут, что эта база ГАИ не нужна, потому что ГАИ не занимается техосмотром». По сути, действия министров направлены на скрытую приватизацию народного достояния, убежден лидер ВМО.