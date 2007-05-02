УБОП задержал криминального авторитета по прозвищу “Спартак”

Работники Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины в г. Киеве задержали в Шевченковском районе столицы в здании торгово-развлекательного центра 35-летнего гражданина Республики Грузии, известного в криминальной среде по прозвищу “Спартак”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанный у себя на родине разыскивается по подозрению в совершении покушения на убийство своего соотечественника и объявлен в международный розыск.

Решается вопрос о его экстрадиции.