УБОП задержал криминального авторитета по прозвищу “Спартак”
12:59, 02 мая 2007Общество
2131
Операция проводилась в Киеве
Работники Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины в г. Киеве задержали в Шевченковском районе столицы в здании торгово-развлекательного центра 35-летнего гражданина Республики Грузии, известного в криминальной среде по прозвищу “Спартак”.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанный у себя на родине разыскивается по подозрению в совершении покушения на убийство своего соотечественника и объявлен в международный розыск.
Решается вопрос о его экстрадиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter