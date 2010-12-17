С Нового года будут насчитывать пеню за несвоевременную плату за ЖКУ
12:41, 17 декабря 2010Общество
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ВР приняла закон
Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 289 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом прекращается действие закона, которым был установлен запрет на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.
В ныне принятом законе предусмотрено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, образовавшуюся с 1 января 2011 года.
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