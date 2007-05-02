В Турции погиб украинский турист
10:23, 02 мая 2007Общество
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Человек упал в воду с дельтаплана
В Турецкой Республике вчера во время учебно-тренировочного полета в результате падения в воду с дельтаплана погиб гражданин Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Турции согласовывает с родственниками погибшего вопрос о репатриации тела.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Турции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
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