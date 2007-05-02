В Турции погиб украинский турист

В Турецкой Республике вчера во время учебно-тренировочного полета в результате падения в воду с дельтаплана погиб гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Турции согласовывает с родственниками погибшего вопрос о репатриации тела.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Турции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.