Зачем нужен Музей советской оккупации?

В Севастополе около 5 тыс. человек приняли участие в митинге и праздничном параде по случаю Международного дня солидарности трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях принимали участие активисты городского комитета профсоюзов, Коммунистической партии Украины, Союза рабочих, Партии регионов, Соцпартии и Народно-демократической партии. Собрание вел первый секретарь городского комитета КПУ Василий ПАРХОМЕНКО.

На митинге выступили председатель Севастопольского городского совета, председатель местного отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ, первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир КАЗАРИН и народный депутат V созыва, член фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО. Они анализировали ситуацию в государстве, критиковали Президента и выражали поддержку решению Верховной Рады одновременно провести парламентские и президентские выборы.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО также сообщил собравшимися, что через СМИ пригласил “гражданина ЮЩЕНКО” 9 мая в город-герой Севастополь. “Я его попросил, чтобы он объяснил жителям Севастополя и ветеранам Севастополя, для кого он хочет построить Музей советской оккупации. Я его попросил, чтобы он присутствовал без охраны, чтобы он встретился с людьми, и посмотрел им в глаза. Поэтому я вас приглашаю 9 мая, но если он Президент всего украинского народа, если он уважает мнение украинского народа, то он должен приехать. Но если он трусливо будет прятаться за штыки верных ему работников СБУ и отдельных негодяев из МВД, — что же, это будет его ответ нашему любимому городу”, - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

В резолюции митинга выдвинут ряд политических и экономических требований к руководству Украины. В ней, в частности, говорится, что „севастопольцы протестуют против антинародной политики Президента ЮЩЕНКО, который стал инициатором политического кризиса, который неминуемо влечет за собой кризис экономический”. В резолюции также содержится требование „отменить указ Президента о роспуске Верховной Рады Украины, Президенту ЮЩЕНКО немедленно уйти в отставку, правительству после снятия политической напряженности все внимание сконцентрировать на решении социально-экономических проблем”.

В документе также есть требование признать русский язык вторым государственным в Украине.