Vanco Prykerchenska считает, что Украина нанесла ей ущерб в $100 млн

Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) оценивает свои убытки от одностороннего расторжения Украиной соглашения о разделе продукции (СРП) по Прикерченскому участку на шельфе Черного моря более чем в 100 млн. долл. США.

Об этом сказано в тендерной документации Министерства юстиции Украины, размещенной на сайте ведомства.

«Согласно запросу об арбитраже, компания Vanco Prykerchenska Ltd. предварительно оценила свои убытки в связи с односторонним расторжением соглашения в сумму более 100 млн. долл.», – сказано в документе.

Также в документе отмечено, что Украину в арбитражном разбирательстве с Vanco Prykerchenska с 2008 года представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Vanco Prуckerchenska заявила, что компания и правительство Украины договорились еще на 3 месяца продолжить срок приостановления арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде с целью подписания мирового соглашения.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма отложил рассмотрение дела о возобновлении действия лицензий Vanco Prykerchenska на разработку Прикерченского нефтегазоносного участка на шельфе Черного моря и соглашения о разделе продукции (СРП) до 31 декабря 2010 г.

Первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что надеется на подписание мирового соглашения с Vanco Prykerchenska Ltd. до конца 2010 г.

В начале декабря министр охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ сообщил, что для окончательного заключения мирового соглашения осталось урегулировать пять вопросов, которые, в частности, касаются компенсации Украиной ущерба.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.