КНМП призывает владельцев ТВ-каналов не превращать журналистов в стукачей

Киевский независимый медиа-профсоюз призывает владельцев телеканалов не превращать журналистов в стукачей и не предоставлять милиции видео протестных акций на Майдане Незалежности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе медиа-профсоюза.

Как отметили в Комитете КНМП, “граждане Украины вышли на Майдан не с целью дестабилизации ситуации в стране, а в знак протеста против нарушения своих прав. Налоговый кодекс, против которого протестовали граждане, был сделан некачественно и нарушал конституционные права граждан. Это признал и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, наложив вето на этот документ”.

“Если руководители телеканалов прислушаются к требованиям милиции, то они не просто нарушат журналистскую этику, а станут прислужниками репрессивной машины. Средства массовой информации сообщили вчера и сегодня, что киевская милиция обращается к телеканалам с просьбой предоставить видео с акций на Майдане Незалежности”, говорится в сообщении.