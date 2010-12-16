Украина и Латвия договорились об активизации военного сотрудничества

Украина и Латвия договорились об активизации сотрудничества в оборонной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в подписанном в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Латвийскую Республику Рамочном соглашении между Министерствами обороны Украины и Латвии.

Документ закрепляет заинтересованность сторон в поддержке и развитии сотрудничества между военными ведомствами двух стран, укрепление взаимного доверия, в частности, через активизацию сотрудничества между Вооруженными силами Украины и Латвийской Республики.

Речь идет о сотрудничестве в области военного образования, развития военного потенциала, в сфере логистики и закупок, проведения гуманитарных и миротворческих операций, а также операций по урегулированию кризисных ситуаций.