Янукович: мы получили гибрид, не известный ни одной экономике мира

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о своем намерении поднять на самый высокий уровень ответственность за информирование населения о действиях и решениях власти, в частности, в процессе проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на бизнес-форуме украинских и латвийских предпринимателей сегодня в Риге.

«Мы работаем над тем, чтобы создать систему, которая бы предусматривала, что каждый шаг власти должен обсуждаться в обществе. Общество должно иметь максимум информации – правдивой информации. Ответственность чиновников за доведение информации до общества, до общин в городах, районах Украины мы поднимем на самый высокий уровень», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о целях, задачах и содержании начатых в Украине реформ, Президент отметил, что они крайне необходимы, так как в процессе трансформации государства от советской системы к рыночной экономике Украина стала напоминать «гибрид».

«Я абсолютно уверен в том, что в каждом государстве разные были подходы. И мы получили, вообще-то, гибрид, не известный ни в одной системе экономик мира или в развитых странах… А получили что-то такое – какое-то подобие. Я не буду называть это грубыми словами. И сегодня нам это подобие нужно реформировать», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «если реформы в Украине не состоятся, мы будем иметь огромное количество проблем».