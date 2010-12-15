СМИ: над украино-российским пособием по истории работает "тайная комиссия"

Над подготовкой совместного украинско-российского учебника по истории работает комиссия, о составе и работе которой нет никакой информации.

Об этом в интервью газете «День» заявил кандидат исторических наук Владислав ГРИНЕВИЧ, принимавший участие в недавней встрече украинских и российских историков.

Отвечая на вопрос журналиста об отдельной комиссии, которая занимается написанием общего учебника, В.ГРИНЕВИЧ отметил: «Да, эта комиссия существует, но она не работает в рамках Института истории Украины. Поэтому никакой информации о том, как работает эта комиссия, кто входит в ее состав, – нет ».

Также историк предполагает, что определенная группа лиц уже активно работает над пособием, однако этим не занимается официальная совместная комиссия, сформированная на базе Института истории Украины и Института всеобщей истории РАН.

«У нас неоднократно была возможность убедиться в том, что нынешняя власть работает кулуарно, когда о важных для общества вопросах мы узнаем за день или два до их объявления. Поэтому не исключено, что, например, завтра мы узнаем, что такое пособие уже создано, хотя его никто и не обсуждал", - сказал В.ГРИНЕВИЧ.

Он считает, что в таком учебнике будет представлена одна идентичность, которую можно назвать украинско-русской или украинско-советской, но никак не украинской.

«Люди, которые непосредственно занимаются украинской гуманитарной политикой, имеют узкопартийные интересы. Они отстаивают интересы меньшинства в Украине, которое ориентировано на Россию, на ее ценности, общие интеграционные проекты», - резюмировал кандидат исторических наук.