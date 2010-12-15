Сотрудники прокуратуры подозреваются в продаже несуществующих квартир

Правоохранители обвиняют работников прокуратуры Черкасской области в продаже гражданам несуществующих квартир на сумму более 1 млн. дол. и 1 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник УМВД Украины в Черкасской области Валерий ДЕРНОВЫЙ, в преступную организованную группу входило 5 человек, в частности, работник прокуратуры Черкасской области и бывшие работники прокуратуры Приднепровского района.

По данным УМВД, аферисты на протяжении 2005-2010 лет продавали гражданам квартиры в новостройках Черкасс, которые в действительности существовали только в поддельных документах. Таким образом они завладели денежными средствами 41 гражданина на общую сумму более 1 млн. дол. и 1 млн. грн.

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-работников прокуратуры Черкасской области по ст. 190 ч. 4 УК Украины, передано в суд.