Два разминирования - в Крыму и под Харьковом (12 фото)

Для сапёров МЧС война еще не закончена

28 апреля сотрудники Управления МЧС в Севастополе ликвидировали склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в районе Мекензиевых гор. Фото Василия Батанова /УНИАН. ...А 29 апреля сотрудники учебного центра оперативно-спасательной службы общественной защиты МЧС Украины обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в поселке Савинцы (Харьковская обл.). Фото Владимира Андреева / УНИАН

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