Два разминирования - в Крыму и под Харьковом (12 фото)

21:00, 30 апреля 2007
Общество
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Для сапёров МЧС война еще не закончена

28 апреля сотрудники Управления МЧС в Севастополе ликвидировали склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных в районе Мекензиевых гор. Фото Василия Батанова /УНИАН.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в районе Мекензиевых гор (Крым), 28 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС в Севастополе.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в районе Мекензиевых гор (Крым), 28 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС в Севастополе.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в районе Мекензиевых гор (Крым), 28 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС в Севастополе. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в районе Мекензиевых гор (Крым), 28 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС в Севастополе.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в районе Мекензиевых гор (Крым), 28 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС в Севастополе.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в районе Мекензиевых гор (Крым), 28 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС в Севастополе.

...А 29 апреля сотрудники учебного центра оперативно-спасательной службы общественной защиты МЧС Украины обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в поселке Савинцы (Харьковская обл.). Фото Владимира Андреева / УНИАН

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле поселка Савинцы (Харьковская обл.), 29 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле поселка Савинцы (Харьковская обл.), 29 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС.Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле поселка Савинцы (Харьковская обл.), 29 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле поселка Савинцы (Харьковская обл.), 29 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС.Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле поселка Савинцы (Харьковская обл.), 29 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные возле поселка Савинцы (Харьковская обл.), 29 апреля 2007 г. Снаряды были обезврежены сотрудниками МЧС.

 

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