Ющенко уволил судью Конституционного суда
18:11, 30 апреля 2007Общество
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"В связи с нарушением присяги"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 369/2007 от 30 апреля “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги.
Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.
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