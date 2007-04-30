Ющенко уволил судью Конституционного суда

"В связи с нарушением присяги"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 369/2007 от 30 апреля “в соответствии с пунктом 22 части первой статьи 106, пункта 5 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины” освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги. Текст указа размещен на Официальном сайте главы государства.

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