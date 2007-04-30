Погода на 1-3 мая

30 апреля -1 мая в Украине ожидается переменная облачность. В южной половине местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории 30 апреля без существенных осадков, 1 мая небольшой дождь, в западных и северных областях утром и вечером местами с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью снижение температуры до 1-6° тепла (на поверхности почвы, 30 апреля и местами в воздухе заморозки 0-5°); температура днем 30 апреля 11-16° тепла, 1 мая 7-12° тепла; в южной части страны ночью 3-8° тепла (на поверхности почвы, за исключением Крыма, местами заморозки 0-3°), днем 13-18° тепла.

2-3 мая - без существенных осадков, только 2 мая в восточных, Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму, а ночью и в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Сохранится холодная погода с температурой ночью 1-7° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-14° тепла.

В Киеве и области сохранится переменная облачность. 30 апреля без существенных осадков, 1 мая небольшой дождь, утром и вечером местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью снижение температуры до 1-6° тепла, на поверхности почвы, 30 апреля и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 30 апреля 11-16° тепла, 1 мая 7-12° тепла.

2-3 мая - без существенных осадков. Сохранится холодная погода с температурой ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-14° тепла.