Найем требует разобраться с ксенофобией "Беркута"

Телеведущий и журналист "Украинской правды" Мустафа Найем написал заявление о проверке наличия в действиях должностных лиц "Беркута" признаков преступления.

Соответствующее заявление журналист написал во время визита в прокуратуру Подольского района Киева, рассказал Найем.

Телеведущий пришел в прокуратуру по вызову следователя, который получил задание проверить факты, изложенные в статье, опубликованной в "Украинской правде".

Найем просит проверить нарушение сотрудниками "Беркута" статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Кроме того, прокуратура должна проверить "превышение служебных полномочий сотрудниками подразделения при задержании журналиста".

"А именно о незаконном извлечении мобильного телефона во время задержания. Окончательные сведения об этих обстоятельствах будут внесены в заявление в среду, в 8 утра", - рассказал Найем.

Также на среду назначена встреча с заместителем руководителя инспекции личного состава МВД Украины для дачи объяснений о событиях 13 декабря.

Как сообщалось, вечером 13 декабря у Найема сотрудники "Беркута" решили проверить документы якобы через его неславянскую внешность.

После этого журналист был доставлен в Подольское РУВД, однако после вмешательства руководства милиции был отпущен.