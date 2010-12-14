В музее «Духовные сокровища Украины» выставили Шагала, Врубеля и Пикассо

В музее «Духовные сокровища Украины» (ул. Десятинная, 12) продолжается предаукционная выставка произведений живописи выдающихся украинских, русских и западноевропейских классиков, а также украинских и русских икон ХVIII – XIX ст.

Об этом УНИАН сообщила совладелец аукционного дома «Корнерс» Ольга САГАЙДАК.

Знаковым лотом аукциона «Корнерс», который состоится 18 декабря, станет картина Михаила Врубеля «Берег моря». Эксперты не исключают, что это полотно из группы этюдов, написанных М.Врубелем с натуры во время путешествия в 1894 году из Генуи в Константинополь. Начальная цена лота составляет 70-100 тыс. долларов.

Несомненным топ-лотом является также графическое произведение из религиозной серии одного из самых известных представителей мирового художественного авангарда XX века Марка Шагала. Графический «Диптих» (стартовая цена 30-40 тыс. долларов) с дарственной надписью М.Шагала написан в 1950 году, в период, когда мастер активно работал над иллюстрациями к Библии, которые были изданы в 1956 и 1960 годах в Париже.

Впервые на украинских торгах будет продаваться работа известной на мировых аукционах художницы русского зарубежья Ольги Сахаровой, жены живописца Отто Лойда – племянника Оскара Уайльда. Монументальное полотно «Охотники» (50-70 тыс. долларов) является редким образцом ее ранних работ, периода увлечения творчеством славного основателя примитивизма Анри Руссо. Полотно в стиле «ар-деко» можно назвать украшением аукционной коллекции.

Среди лотов, презентующих «золотой век» русской живописи, заслуживают внимания поэтический пейзаж «Вечереет» Ивана Похитонова (35-45 тыс. долларов) и произведение основоположника традиций русского реалистичного пейзажа, передвижника Михаила Клодта. Уникальность картины М.Клодта «На пахоте» (150-180 тыс. долларов), написанной в 1871 году, заключается в том, что она является ранним вариантом знаменитого монументального полотна «На пахоте» (1872), которое занимает центральное место в творчестве художника и сохраняется в Государственной Третьяковской галерее в России.

Живопись первой половины XX века будет представлена картинами Петра Кончаловского, Алексея Грищенко, Александра Яковлева (15-25 тыс. долларов) и работами мэтров мирового художественного авангарда Пабло Пикассо и Давида Бурлюка.

Украинская классика представлена произведениями Алексея Шовкуненко, Николая Глущенко, Сергея Шишко, Ивана Труша, Иосифа Бокшая, Адальберта Эрдели, Петра Столяренко, Федора Захарова, Валентины Цветковой и других.

Предаукционная выставка будет работать с 10 по 17 декабря с 10.00 до 19.00. Вход свободный.