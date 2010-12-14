В "криминальной столице" Мексики врачей и убивают, и похищают

Сотни врачей и медицинских работников мексиканского города Сьюдад-Хуарес начали 24-часовую забастовку в знак протеста большого количества угроз и нападений, которым они подвергаются, сообщает Би-би-си.

В этом году трое медработников были убиты, и по меньшей мере 11 похищены.

Сьюдад-Хуарес называют "криминальной столицей Мексики" из-за чрезвычайно высокого уровня насилия, связанного с орудующими там бандами наркоторговцев.

При населении около полутора миллионов жителей Хуарес расположен на границе с США и является важным транспортным узлом, одним из главных перевалочных пунктов между Мексикой и США. На противоположном берегу Рио-Гранде находится крупный американский город Эль-Пасо, вместе с которым Хуарес образует пограничную агломерацию.