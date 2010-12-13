Скандал вокруг стадиона к Евро-2012: львовский губернатор пошел к прокурору

Председатель Львовской облгосадминистрации Василий ГОРБАЛЬ обратился к прокурору Львовской области с просьбой рассмотреть вопрос невыплаты зарплаты рабочим ООО «СК «Комфортбуд», которые работают на строительстве стадиона для Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как сказал корреспонденту УНИАН заместитель председателя Львовской ОГА Владимир ГУБИЦКИЙ, вопрос невыплаты зарплаты рассматривался 10 декабря во время совещания с участием представителей ООО «Альтком-Киевбуд» (генподрядчик строительства стадиона во Львове), ООО «СК «Комфортбуд» (субподрядчик), облгосадминистрации, облсовета и горсовета. Представитель «Комфортбуду» сообщил, что «Альтком-Киевбуд» задолжало его компании средства за проведенные строительные работы. В свою очередь, директор ООО «Альтком-Киевбуд» Василий ОГОРОДНИК отметил, что за все время работы «Комфортбуду» на стадионе эта компания всегда получала авансовые платежи. «Лишь недавно вы получили 2,5 млн. грн.», - добавил В.ОГОРОДНИК.

«Во время совещания обеим строительным компаниям было поручено до конца дня сделать акт сверки взаимных расчетов, – сказал В.ГУБИЦКИЙ. – Однако соответствующий документ нам подало лишь ООО «Альтком-Киевбуд». Ввиду этого, облгосадминистрация обратилась в прокуратуру с просьбой изучить этот вопрос и принять соответствующее решение».

В свою очередь, финансово-промышленная группа «Альтком», которая является генподрядчиком строительства стадиона для Евро-2012 во Львове, распространила официальное заявление, в котором отмечается, что «финансово-промышленная группа «Альтком» просит не связывать внутренние проблемы отдельных субподрядчиков, которые задействованы на строительстве стадиона во Львове, с деятельностью генерального подрядчика».

«Компания официально заявляет, что не несет ответственности за задержки с выплатой зарплаты работникам СК «Комфортбуд», поскольку выполняет свои финансовые обязательства перед субподрядчиками. Невыплата зарплаты связана с внутренней политикой компании «Комфортбуд», - говорится в заявлении.

«Альтком» своевременно перечислил средства «Комфортбуду». «Альтком» и «Комфортбуд» провели сверку документов взаимных расчетов. Ее результатом стал акт сверки, который подписали обе компании. Этот документ свидетельствует о том, что «Альтком» выполнил свои обязательства. Кроме этого, считаем целесообразным отметить, что компания «Комфортбуд» в этом году завершила все работы по строительству стадиона, которые были предусмотрены соглашением с генподрядчиком. Ввиду этого, считаем, что не корректно упоминать компанию «Альтком» в контексте увольнения работников руководством «Комфортбуду», отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в середине ноября речь шла о том, что строителям «Комфортбуду», которые работают на строительстве львовского стадиона, задерживают зарплату, в связи с чем они начали забастовку.

26 ноября на пресс-конференции директор компании-генподрядчика «Альтком-Киевбуд» В.ОГОРОДНИК сообщил, что никакой забастовки не было, а состоялся лишь рабочий разговор между ним и строителями, а представитель компании «Комфортбуд» Тарас КАЛАПУНЬ сообщил, что деньги уже поступили на счет компании, и часть из них была перечислена на зарплату.