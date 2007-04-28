Верка Сердючка даст пресс-конференцию в Киеве

15-00 - В интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция Верки Сердючки, посвященная ее участию в песенном конкурсе «Евровидение-2007». После пресс-конференции Верка Сердючка ответит на вопросы читателей сайта «ЧатОбоз». Вопросы можно оставлять на странице: http://chat.oboz.ua/conferences/questions.php?id_conf=10 (вул.Панаса Мирного, 17) Нужна аккредитация. Телефон: 8(066) 445 68 87.

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