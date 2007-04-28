Взрыв под Новобогдановкой: пострадали 3 сотрудника МЧС

Сегодня днем в результате взрыва на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов 275-й базы под Новобогдановкой (Мелитопольский р-н Запорожской обл.) пострадали 3 сотрудника МЧС.

Как сообщили УНИАН в руководстве Мелитопольской райгосадминистрации, взрыв произошел около полудня, в момент, когда сотрудники МЧС готовили очередную закладку боеприпасов для подрыва. (Сейчас на территории пострадавшей в результате взрывов на 275-й артбазе, боеприпасы, как правило, сначала собираются, затем закладываются в специально вырываемые углубления в земле, засыпаются и уничтожаются с помощью заряда и взрывателя. - УНИАН).

"В момент, когда 3 сотрудников МЧС готовили очередную закладку, сработал взрыватель, в результате чего все трое получили ранения, квалифицируемые медиками, как "легкие телесные", - рассказал собеседник агентства.

В Запорожском теруправлении МЧС, факт происшествия подтвердили, однако от каких бы то ни было комментариев отказались до завершения служебного расследования по данному факту.

Согласно данным пресс-центра Запорожского теруправления МЧС, работы по очистке территории, пострадавшей от взрывов боеприпасов на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов продолжаются.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы снарядов на складе боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние 2,5 года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибло 5 человек, ранения различной степени тяжести получили более 10. В общей сложности очистке подлежит территория в 150 га.