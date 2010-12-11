Мужчина украл белый пуховик вместе с манекеном

В Мариуполе Донецкой области инспекторы патрульной службы задержали мужчину, похитившего из магазина куртку вместе с манекеном.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского управления милиции.

На допросе задержанный рассказал, что когда он проходил мимо магазина одежды, на манекене увидел белый женский пуховик и решил подарить его жене, но цена была «неподъемной» – свыше 2 тыс. грн.

«Чтобы снять понравившуюся вещь с манекена, требовалось время, поэтому мужчина схватил все вместе и попытался скрыться. Оказалось, что сотрудники магазина экспозицию никак не закрепили, и украсть товар не составило труда», - рассказали в милиции. Уже за считанные минуты подоспели инспекторы патрульной службы, и злоумышленнику пришлось вернуть куртку в магазин.

За совершение кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.