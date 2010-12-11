В Харькове открылось Почетное консульство Чехии

В Харькове открылось Почетное консульство Чешской Республики.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в торжественной церемонии приняли участие временный поверенный в делах Чешской Республики в Украине Витезслав ПИВОНЬКА, Генеральный консул Чешской Республики в Донецке Антонин МУРГАШ, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян ГРАНАТ, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ.

Почетным консулом Чешской Республики в Харькове назначена Олега ЧИГРИНОВА.

Открытию Почетного консульства предшествовал совместный украинско-чешский бизнес-форум, на котором представители деловой элиты двух стран презентовали свои возможности и обсудили перспективы сотрудничества. В частности В.ПИВОНЬКА сообщил, что Чешская государственная авиакомпания заинтересована в налаживании сотрудничества с международным аэропортом «Харьков».

По мнению М.ДОБКИНА, открытие Почетного консульства Чехии в Харькове даст возможность развивать контакты как в экономической, так и в гуманитарной сферах.

«Ваш регион будет для нас особенным в Украине. Хочу сказать, почему мы избрали именно Харьковскую область: потому что здесь есть все - не только бизнес, но также и образование, и уважаемая история. Для нас это большая честь, что мы сможем в этом городе работать», - сказал В.ПИВОНЬКА.