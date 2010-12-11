В Ворохту прибыл первый поезд из Донецка

Сегодня утром в Ворохту Ивано-Франковской области прибыл первый поезд из Донецка.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации.

На вокзале в поселке Ворохта Яремчанского городского совета состоялась торжественная встреча поезда при участии представителей местной власти.

В Прикарпатье первым поездом прибыли официальные делегации из Донецкой и Днепропетровской областей в рамках культурно-просветительского проекта «Восток-Запад». Гости прибыли в Ворохту по приглашению председателя Ивано-Франковской ОГА Михаила ВЫШИВАНЮКА поездом №551/552 спецсообщением Донецк - Днепропетровск – Ворохта”. Они будут находиться в Прикарпатье четыре дня.

В программе пребывания - экскурсия в Яремче, в частности, в Национальный природный парку и Визит-центр, посещение горнолыжного курорта Буковель, знакомство с музеями художественной Коломыи, посещение Манявского скита, осмотр музеев Ивано-Франковска.

Кроме представителей власти и предпринимателей, шахтеров, металлургов гостями Прикарпатья являются и известные художественные коллективы Донецкой и Днепропетровской областей.

Отныне пассажиры из восточных областей смогут приехать на Прикарпатье без пересадок и за более короткое время.