Евросоюз требует от Украины гарантий

Европейский Союз требует от Украины закрепления гарантий бесперебойных поставок энергоресурсов в соглашении о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании очередного раунда переговоров о создании ЗСТ.

«Европейцы говорят, что должен быть специальный механизм урегулирования споров, который предусматривал бы, в частности, финансовые гарантии», - сказал он.

«(В предложении ЕС – УНИАН) весь набор инструментов, который бы обеспечивал комфортную жизнь для европейцев», - добавил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что европейская сторона, требуя гарантий транзита, одновременно предполагает закрытие для украинских компаний возможностей выхода на европейский рынок энергетических услуг.

«Давайте определимся: либо вы открываете доступ к сетям, либо это обычная торговля товарами», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, украинская сторона считает, что без открытия рынка энергетических услуг Украине нет смысла брать на себя обязательства по гарантированию транзита, а все спорные вопросы решать в рамках уже в основном согласованного раздела о решении споров при торговле товарами, а также в рамках положений Договора о европейском энергетическом сообществе, протокол о присоединении Украины к которому был подписан в сентябре этого года.

«Нам соглашение, в котором есть односторонние обязательства, неинтересно», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года. С 2008 года начались переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составной частью соглашения об ассоциации. Стороны планируют завершить переговоры до лета 2011 года.