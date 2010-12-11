Янукович: дефицит Пенсионного фонда будет сокращаться
За счет совершенствования госуправления
Дефицит Пенсионного фонда Украины будет сокращаться за счет совершенствования системы государственного управления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил вчера в Москве после завершению заседания Совета глав государств СНГ.
«Как сократить дефицит Пенсионного фонда? Будем сокращать за счет совершенствования системы государственного управления», - сказал он.
Президент подчеркнул, что нужно высвободить государственные финансы, чтобы направить их людям, которым живется тяжелее всего.
В то же время глава государства заметил, что пенсионная реформа еще впереди.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что нужно оптимизировать численность государственного аппарата. В частности, по его словам, в начале 1990-х годов в Кабинете министров Украины работало 450-500 человек, а сегодня уже около 1200 человек. В то же время, он подчеркнул, что при этом не улучшилось государственное управление и государственный менеджмент.
Кроме того, Президент убежден, что большое количество чиновников и дублирование функций препятствует эффективной работе.