Наблюдательный совет «УкрГаз-Энерго» возглавил Голубев

Сегодня акционеры ЗАО «УкрГаз-Энерго» на своем собрании избрали председателем наблюдательного совета заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Валерия ГОЛУБЕВА, уволив с этой должности Александра РЯЗАНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ГОЛУБЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве после заседания собрания акционеров.

По его словами, председателем правления «УкрГаз-Энерго» переизбран Игорь ВОРОНИН.

Кроме того, в наблюдательный совет также вошли заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, член правления ОАО «Газпром» Константин ЧУЙЧЕНКО и исполнительный директор Дмитрий ГЛИБКО (квота «РосУкрЭнерго»).

Также в состав наблюдательного совета избраны председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, Валерий ВИНОКУРОВ, Андрей ГАЛУЩАК и Эльдар САБИРОВ (квота НАК «Нафтогаз Украины»).

В правление «УкрГаз-Энерго» также вошли Юрий ВЕЛИЧКО, Олег ГУБАНОВ, Дмитрий ЧИРИЧ, Валерий МОЦАК и Николай СОРОКИН.

Председателем ревизионной комиссии «УкрГаз-Энерго» акционеры избрали главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Татьяну ЛИТВИНОВУ, а членами ревизионной комиссии стали Рустем АХМЕТОВ, Игорь ГОРЯННОЙ и Константин ШМЕЛЕВ.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года "УкрГаз-Энерго" - совместное предприятие НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) - с апреля 2006 года является единственным поставщиком природного газа в Украину. "УкрГаз-Энерго" продает промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.

По результатам 2006 года общий объем природного газа, импортированного ЗАО «УкрГаз-Энерго» в Украину, составил около 34 млрд. кубометров. Непосредственно промышленным потребителям Украины поставлено более 14 млрд. кубометров. В течение мая-октября 2006 года в подземных хранилищах, которые входят в систему ДК «Укртрансгаз» и ГАО «Черноморнефтегаз», было накоплено свыше 8 млрд. кубометров газа.